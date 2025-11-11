Российский авторынок занял седьмое место в мире

Это происходит при отрицательной динамике продаж во многих других странах

Российский рынок легковых автомобилей показал рост в октябре и поднялся на седьмое место в мировом рейтинге. Это происходит при отрицательной динамике продаж во многих других странах, сообщает сооснователь и директор агентства «Автостата» Сергей Целиков.

В целом топ-10 выглядит следующим образом: Китай, США, Индия, Япония, Бразилия, Германия, Россия, Канада, Великобритания и Франция.

Как сообщает Целиков, лидером остается Китай, где было реализовано 2,27 млн автомобилей, хотя показатель снизился на 1%. На втором месте находятся США с результатом 1,28 млн машин, однако там зафиксировано падение продаж на 4%. Особенно заметный рост продемонстрировала Индия: увеличение на 11% по сравнению с октябрем прошлого года и впечатляющие 40% относительно сентября текущего года.

Примечательно, что Россия впервые за долгое время обошла Канаду, где рынок сократился на 2% до 159 тыс. автомобилей. Южная Корея, напротив, покинула топ-10 из-за серьезного падения продаж местных брендов на 17% до 101,5 тыс. единиц. При этом импортные автомобили показали рост на 13% до 21,4 тыс. единиц, но этого оказалось недостаточно для сохранения позиций в десятке лидеров.

Тем не менее в России зафиксировали рекордное падение спроса на новые автомобили: в январе — октябре 2025 года продажи снизились на 22%, до 1,197 млн, сообщил Минпромторг. Особенно сильно просел рынок крупнотоннажных грузовиков, по данным «Автостата», за 10 месяцев продали всего 37,9 тысячи большегрузов, или на 57% меньше, чем годом ранее. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».



