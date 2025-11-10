Новости экономики

Международные резервы России увеличились за октябрь на 1,76%

17:34, 10.11.2025

Это на $12,54 млрд больше показателя начала месяца

Фото: взято с сайта wiki2.org/ru. Автор; Ludvig14. Лицензия: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Unported

По данным Центробанка России, которые приводит ТАСС, объем международных резервов страны на 1 ноября 2025 года составил $725,84 млрд. Это на 1,76%, или $12,54 млрд, больше показателя начала октября.

Для сравнения: на 1 ноября 2024 года объем международных резервов РФ составлял $631,5 млрд.

В течение октября 2025 года наблюдалась разнонаправленная динамика основных компонентов резервов. Валютные резервы снизились на 1,18%, достигнув отметки в $426 млрд. При этом стоимость монетарного золота в резервах продемонстрировала значительный рост — 6,24%, достигнув исторического максимума в $299,8 млрд.

Напомним, что ЦБ России в сентябре купил 3 тонны золота. Всего мировые центробанки за сентябрь приобрели 39 тонн драгметалла.

Наталья Жирнова

