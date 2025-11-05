Новости экономики

ЦБ России в сентябре купил 3 тонны золота

11:29, 05.11.2025

Всего мировые центробанки за сентябрь приобрели 39 тонн драгметалла

По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), которые изучили ТАСС, в сентябре 2025 года центральные банки различных стран приобрели около 39 тонн драгметалла.

Лидером по объемам покупок стала Бразилия, увеличившая свои запасы на 15 тонн. Значительные объемы золота приобрели также Казахстан (8 тонн), Гватемала (6 тонн) и Россия (3 тонны). Центральные банки Турции, Китая, Чехии и Ганы пополнили свои резервы на 1–2 тонны каждый.

Сообщается, что Узбекистан оказался единственной страной, чей центробанк в сентябре реализовал золото — объем продаж составил 4 тонны. Общий объем чистых закупок золота по всему миру в сентябре достиг 200 тонн, что на 7% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

Напомним, что мировой спрос на золото в III квартале 2025 года достиг рекордных показателей.

