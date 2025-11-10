Казанского студента осудили на 2 года за помощь в краже 5 млн рублей у военного

Молодой человек по указанию злоумышленников незаконно завладел средствами бывшего военнослужащего, вернувшегося после участия в СВО

Фото: Анна Сейтумерова

Суд в Татарстане вынес приговор студенту из Казани, признанному виновным в пособничестве мошенничеству и похищении более пяти миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.

Молодой человек по указанию злоумышленников незаконно завладел средствами бывшего военнослужащего, вернувшегося после участия в СВО. По данным следствия, сумма похищенного составила более пяти миллионов рублей, внесенных через криптовалютный обменник.

За участие в схеме молодой человек получил незначительное вознаграждение, всего две тысячи рублей. Суд принял решение назначить наказание в виде двух лет колонии общего режима согласно части четвертой ст.159 УК РФ. Решение суда принято с учетом мнения прокуратуры Балтасинского района Татарстана. Ранее в Башкирии задержали группу планировавших диверсии на объектах связи.

Наталья Жирнова