В Башкирии задержали группу планировавших диверсии на объектах связи

Один из жителей Салавата вступил в переписку в «Телеграме» с неизвестным, который предложил ему поджечь вышки сотовой связи

Фото: Максим Платонов

Сотрудники УФСБ по Республике Башкортостан задержали восемь жителей Салавата и Ишимбайского района, которые планировали диверсии на объектах сотовой связи, сообщает «Коммерсантъ».

По данным ведомства, один из жителей Салавата вступил в переписку в «Телеграме» с неизвестным, который предложил ему поджечь вышки сотовой связи и повредить оптоволоконный кабель. За это злоумышленник обещал денежное вознаграждение. Исполнитель нашел сообщника, который привлек к планируемым преступлениям еще шестерых человек.

— Заказчиком были определены местоположения объектов и необходимые условия подтверждения в виде записи видеоотчетов о моменте совершения диверсий, — передает УФСБ по РБ.



Правоохранители задержали всех участников группы при попытке совершения диверсий. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию.



Наталья Жирнова