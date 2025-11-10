Новости общества

17:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Башкирии задержали группу планировавших диверсии на объектах связи

16:37, 10.11.2025

Один из жителей Салавата вступил в переписку в «Телеграме» с неизвестным, который предложил ему поджечь вышки сотовой связи

В Башкирии задержали группу планировавших диверсии на объектах связи
Фото: Максим Платонов

Сотрудники УФСБ по Республике Башкортостан задержали восемь жителей Салавата и Ишимбайского района, которые планировали диверсии на объектах сотовой связи, сообщает «Коммерсантъ».

По данным ведомства, один из жителей Салавата вступил в переписку в «Телеграме» с неизвестным, который предложил ему поджечь вышки сотовой связи и повредить оптоволоконный кабель. За это злоумышленник обещал денежное вознаграждение. Исполнитель нашел сообщника, который привлек к планируемым преступлениям еще шестерых человек.

взято с сайта telegram-канала ТАСС

— Заказчиком были определены местоположения объектов и необходимые условия подтверждения в виде записи видеоотчетов о моменте совершения диверсий, — передает УФСБ по РБ.

Правоохранители задержали всех участников группы при попытке совершения диверсий. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Башкортостан

Новости партнеров

Читайте также