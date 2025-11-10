Бывшего президента Франции выпустят из тюрьмы под судебный контроль

Ранее сообщалось, что Николя Саркози уже начал отбывать тюремный срок за сговор в предвыборной кампании

Апелляционный суд Парижа удовлетворил просьбу адвокатов экс-президента Франции Николя Саркози. Теперь вместо заключения под стражу он будет находиться под судебным контролем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

«Николя Саркози будет освобожден под судебный контроль», — говорится в материале. По решению суда Саркози запрещено покидать территорию Франции. Напомним, что экс-президента Франции приговорили к 5 годам лишения свободы. Судебное решение было связано с делом о незаконном финансировании предвыборной кампании 2007 года средствами из Ливии



Ранее сообщалось, что Николя Саркози начал отбывать тюремный срок за сговор в предвыборной кампании. Около тюрьмы его поклонники скандировали «Николя!» и пели «Марсельезу».

Наталья Жирнова