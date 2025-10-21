Николя Саркози начал отбывать тюремный срок за сговор в предвыборной кампании

Около тюрьмы его поклонники скандировали «Николя!» и пели «Марсельезу»

Экс-президент Франции Николя Саркози во вторник прибыл в тюрьму Ла-Санте в Париже, чтобы начать отбывать пятилетний срок за сговор с целью незаконного сбора средств на предвыборную кампанию в 2007 году, предположительно, от ливийского лидера Муаммара Каддафи. Об этом пишет Reuters.

Саркози, занимавший пост президента Франции с 2007 по 2012 год, стал первым бывшим президентом страны, отправленным в тюрьму после маршала Филиппа Петена, сотрудничавшего с нацистами во время Второй мировой войны.

Перед отправкой в тюрьму Саркози вышел из дома в сопровождении своей жены Карлы Бруни, где был встречен толпой сторонников, скандировавших его имя и певших «Марсельезу».

Вскоре после этого в соцсети X Саркози заявил о своей невиновности и назвал себя жертвой мести и ненависти.

— Я хочу сказать (французам) с присущей мне непоколебимой силой, что сегодня утром в тюрьму попал не бывший президент Республики, а невиновный человек, — написал он.

Несмотря на признание его виновным в сговоре с целью организации схемы финансирования, Саркози был оправдан по обвинению в личном получении или использовании незаконных средств. Он последовательно отрицал свою вину, называя дело политически мотивированным.

Рената Валеева