Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к 5 годам тюрьмы

Это произошло в рамках дела о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года

Парижский суд вынес приговор экс-президенту Франции Николя Саркози. Политик, возглавлявший страну с 2007 по 2012 год, приговорен к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Судебное решение связано с делом о незаконном финансировании предвыборной кампании 2007 года средствами из Ливии. Информация о приговоре опубликована со ссылкой на официальное решение суда.

Ранее Николя Саркози уже приговаривали к году тюрьмы по делу о незаконном финансировании избирательной кампании в 2012-м.



Наталья Жирнова