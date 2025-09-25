Новости общества

Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к 5 годам тюрьмы

14:22, 25.09.2025

Это произошло в рамках дела о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года

Фото: взято с сайта wiki2.org/ru. Автор; Гийом Помье Лицензия: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Парижский суд вынес приговор экс-президенту Франции Николя Саркози. Политик, возглавлявший страну с 2007 по 2012 год, приговорен к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Судебное решение связано с делом о незаконном финансировании предвыборной кампании 2007 года средствами из Ливии. Информация о приговоре опубликована со ссылкой на официальное решение суда.

Ранее Николя Саркози уже приговаривали к году тюрьмы по делу о незаконном финансировании избирательной кампании в 2012-м.

Наталья Жирнова

