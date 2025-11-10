На благоустройство общественных пространств в Казани потратили более 1,4 млрд рублей

Об этом на «деловом понедельнике» сообщил замруководителя исполкома города Игорь Куляжев

Фото: Динар Фатыхов

По его словам, общее финансирование пяти объектов с учетом средств, выделенных в 2024 году, составило 1,4 млрд рублей. Речь идет о следующих пространствах:

парк нового театра Камала (1,1 млрд рублей);

прибрежная зона у храма-памятника павшим воинам (259,9 млн рублей);

временный мемориал участникам специальной военной операции (1,4 млн рублей);

часть сквера «Молодежный» с постаментом под памятник Ф. Кариму (7,4 млн рублей);

территория лицея № 188 с постаментом генералу М. Гарееву (8,1 млн рублей).

Кроме того, несколько объектов благоустроили по федеральному проекту «Комфортная городская среда» за 304,5 млн рублей. Это второй участок инклюзивного бульвара на ул. Серова (200 млн рублей), Большое и Малое Чайковые озера (24,5 млн рублей) и сквер на ул. Миславского (80 млн рублей).

Напомним, в Болгаре отремонтируют парк «Дубки» за 5,1 млн рублей. Проект капремонта предусматривает обновление баскетбольной площадки, установку малых архитектурных форм (МАФ) и устройство нового ограждения парковой территории.

Галия Гарифуллина