В Болгаре отремонтируют парк «Дубки» за 5,1 млн рублей
Проект предусматривает обновление баскетбольной площадки, установку МАФов и устройство нового ограждения
Исполком Спасского района Татарстана объявил конкурс на поиск подрядчика для проведения капремонта части парка «Дубки» в городе Болгаре. Начальная цена контракта, размещенного на портале «Госзакупки», составляет 5,1 млн рублей.
Проект капремонта предусматривает обновление баскетбольной площадки, установку малых архитектурных форм (МАФ) и устройство нового ограждения парковой территории.
В перечень работ, которые предстоит выполнить подрядчику, входит:
- ремонт и установка малых архитектурных форм (МАФ);
- демонтаж и монтаж ограждений.
На оплату труда рабочих, задействованных в ремонтных работах, предусмотрено 247,5 тысячи рублей.
Напомним, на капремонт и модернизацию Дворца культуры химиков в Казани выделят 554 млн рублей из бюджета Татарстана.
