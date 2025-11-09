Новости общества

В Болгаре отремонтируют парк «Дубки» за 5,1 млн рублей

20:01, 09.11.2025

Проект предусматривает обновление баскетбольной площадки, установку МАФов и устройство нового ограждения

Фото: Артем Дергунов

Исполком Спасского района Татарстана объявил конкурс на поиск подрядчика для проведения капремонта части парка «Дубки» в городе Болгаре. Начальная цена контракта, размещенного на портале «Госзакупки», составляет 5,1 млн рублей.

Проект капремонта предусматривает обновление баскетбольной площадки, установку малых архитектурных форм (МАФ) и устройство нового ограждения парковой территории.

В перечень работ, которые предстоит выполнить подрядчику, входит:

  • ремонт и установка малых архитектурных форм (МАФ);
  • демонтаж и монтаж ограждений.

На оплату труда рабочих, задействованных в ремонтных работах, предусмотрено 247,5 тысячи рублей.

Напомним, на капремонт и модернизацию Дворца культуры химиков в Казани выделят 554 млн рублей из бюджета Татарстана.

Рената Валеева

Общество Татарстан

