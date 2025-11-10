В Татарстане формируют отряды резервистов для защиты стратегических объектов

Уже в начале ноября первый отряд из 21 бойца отбыл из Нижнекамска на военные сборы в Казань

Фото: Максим Платонов

В Татарстане начался набор добровольцев в подразделения для защиты критически важных объектов инфраструктуры. Работа ведется в рамках нового федерального закона, подписанного президентом России 4 ноября, который разрешает привлекать резервистов к таким задачам не только в военное, но и в мирное время. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В конце октября в Казани и Нижнекамске открылся набор резервистов для охраны нефтяных объектов. Уже в начале ноября первый отряд из 21 бойца отбыл из Нижнекамска на военные сборы в Казань.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Участники сборов, которые могут длиться до шести месяцев в год, получат на этот период статус военнослужащих с полным соцпакетом, включая сохранение среднего заработка по основному месту работы и допвыплаты. Например, в Брянской области ежемесячное довольствие резервистов составляет от 40,5 тыс. рублей для рядового состава до 99,3 тыс. рублей для командиров отрядов.

Аналогичные кампании по формированию отрядов для борьбы с дронами и защиты инфраструктуры уже стартовали в 19 субъектах России, включая соседние Башкортостан и Нижегородскую область. В приграничных регионах такие подразделения создаются дополнительно к уже существующим отрядам БАРС.

Также накануне Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому призыв граждан на военную службу будет проводиться в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря. Новые правила вступают в силу с 1 января 2026 года.



Анастасия Фартыгина