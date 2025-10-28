Госдума приняла закон о круглогодичном призыве на военную службу с 2026 года

Фото: Реальное время

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому призыв граждан на военную службу будет проводиться в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря. Новые правила, вступающие в силу с 1 января 2026 года, предусматривают, что отправка призывников к месту службы по-прежнему будет проходить дважды в год, пишет РИА «Новости».

В настоящее время призыв проходит дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Законопроект призван систематизировать работу военкоматов, обеспечивая при этом отправку на службу в установленные законом сроки.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Согласно новому закону, отправка граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, к месту ее прохождения будет осуществляться в традиционные сроки: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. При этом для отдельных категорий граждан могут быть предусмотрены иные сроки отправки.

Закон также устанавливает, что срок явки по повестке военного комиссариата, размещенной в реестре повесток, не может превышать 30 дней с даты ее размещения.



Анастасия Фартыгина