Госдума приняла закон о привлечении резервистов к защите критически важных объектов

Сейчас их использование разрешено только в период мобилизации или в военное время

Фото: Артем Дергунов

Госдума во вторник приняла во втором и третьем, окончательном, чтениях закон, расширяющий возможности привлечения граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве, для обеспечения защиты критически важных объектов и объектов жизнеобеспечения.

В настоящее время использование резервистов, заключивших контракт на добровольной основе, разрешено только в период мобилизации или в военное время.

Принятый закон вносит изменения в федеральные законы «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе», что позволит направлять резервистов на специальные сборы для охраны критически важных объектов и объектов жизнеобеспечения.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Закон также вводит новый вид сборов — специальные сборы — и устанавливает порядок их прохождения. Резервистам, направленным на специальные сборы, будут предоставляться те же права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, что и гражданам, призванным на обычные военные сборы.

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский подчеркнул, что закон не предусматривает призыв всех граждан на военную службу, направление в зону проведения специальной военной операции или за пределы территории страны.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому призыв граждан на военную службу будет проводиться в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря.



Рената Валеева