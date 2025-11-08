Российские войска взяли под контроль населенный пункт Волчье Днепропетровской области

Это удалось подразделениям группировки войск «Восток»

Фото: Артем Дергунов

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Волчье Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны страны.



Кроме того, сегодня ночью ВС России оружием «Кинжал» нанесли массированный удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в военном ведомстве.

— В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам газоэнергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу, — говорится в сообщении.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам проработать возможность подготовки к испытаниям ядерного оружия. Соответствующее указание глава государства дал на заседании Совбеза.

Галия Гарифуллина