Путин поручил МИД, Минобороны и спецслужбам проработать план ядерных испытаний
Соответствующее указание глава государства дал на заседании Совбеза
Президент России Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам проработать возможность подготовки к испытаниям ядерного оружия. Соответствующее указание глава государства дал на заседании Совбеза.
— Поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам сделать все, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия, — заявил президент.
Это поручение последовало после того, как глава Минобороны России Андрей Белоусов на том же заседании Совбеза заявил, что считает целесообразным немедленно начать подготовку к проведению полномасштабных ядерных испытаний.
