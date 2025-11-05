Новости общества

18:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин поручил МИД, Минобороны и спецслужбам проработать план ядерных испытаний

17:25, 05.11.2025

Соответствующее указание глава государства дал на заседании Совбеза

Путин поручил МИД, Минобороны и спецслужбам проработать план ядерных испытаний
Фото: скриншот трансляции kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам проработать возможность подготовки к испытаниям ядерного оружия. Соответствующее указание глава государства дал на заседании Совбеза.

— Поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам сделать все, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия, — заявил президент.

Это поручение последовало после того, как глава Минобороны России Андрей Белоусов на том же заседании Совбеза заявил, что считает целесообразным немедленно начать подготовку к проведению полномасштабных ядерных испытаний.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также