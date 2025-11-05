Путин поручил МИД, Минобороны и спецслужбам проработать план ядерных испытаний

Соответствующее указание глава государства дал на заседании Совбеза

Президент России Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам проработать возможность подготовки к испытаниям ядерного оружия. Соответствующее указание глава государства дал на заседании Совбеза.

— Поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам сделать все, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия, — заявил президент.



Это поручение последовало после того, как глава Минобороны России Андрей Белоусов на том же заседании Совбеза заявил, что считает целесообразным немедленно начать подготовку к проведению полномасштабных ядерных испытаний.

Анастасия Фартыгина