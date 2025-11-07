Управление образования Казани приобретет более 4,5 тыс. пауэрбанков за 7,7 млн рублей

Фото: Реальное время

Власти Казани объявили тендер на закупку 4 565 единиц портативных аккумуляторов (пауэрбанков) общим бюджетом порядка 7,7 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Согласно опубликованным требованиям, каждый аккумулятор должен обладать свойствами, обеспечивающими надежную работу устройств. Каждый пауэрбанк оснащен характеристиками, необходимыми для длительной автономной работы мобильных гаджетов: емкость аккумулятора достигает минимальных 10 ампер-часов, максимальная мощность проводной зарядки — 20 Вт, поддерживаются быстрые методы зарядки и встроена защита от короткого замыкания и перенапряжения.

Исходным заказчиком выступает Управление образования исполкома Казани в лице его руководителя Ирека Ризванова.

