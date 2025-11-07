Только два вуза из Татарстана вошли в рейтинг вузов в сфере госуправления
КФУ не попал в пять сильнейших
Только два вуза из Татарстана вошли в рейтинг вузов в сфере государственного и муниципального управления от сайта рейтинговой группы RAEX.
В список попали Казанский (Приволжский) федеральный университет с набранными баллами 58,65 и Казанский государственный аграрный университет — 36,06 балла. Вузы расположились на 8-м и 26-м местах соответственно. Абсолютным лидером стала Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ — у нее 100 баллов.
Напомним, что шесть вузов Татарстана вошли в международный рейтинг «Три миссии университета».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».