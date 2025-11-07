Новое здание театра имени Г. Камала получило премию «Хрустальный Дедал»
Эта национальная награда является главной в области архитектуры
На московском фестивале «Зодчество. Россия — 2025» новое здание Татарского государственного академического театра имени Г.Камала удостоено главной архитектурной премии России — «Хрустальный Дедал». Об этом сообщил Минстрой республики.
Напомним, что проект реализован при участии правительства Татарстана, профильных министерств и компаний — ООО «Ваухаус» и ГУП «Татинвестгражданпроект». Над обликом здания работала команда московских архитекторов Wowhaus совместно с японским бюро Kengo Kuma and Associates. Строительство завершили в рекордные сроки.
Премию от имени команды получил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Владимир Кудряшев.
