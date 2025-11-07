Рустам Минниханов — «Крыльям Барса»: «Каждый из вас — это пример того, как можно достигнуть успехов в спорте»

Раис Татарстана поздравил казанскую баскетбольную команду с двукратным чемпионством России

Фото: Артем Дергунов

Сегодня в казанском спортивном комплексе «Тулпар» раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил коллектив баскетбольного клуба «Крылья Барса», ставший чемпионом России по баскетболу на колясках. В церемонии чествования также приняли участие генеральный директор АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов и руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров. Казанская команда триумфально завершила сезон, во второй раз завоевав первое место в чемпионате страны, победив в решающем матче со счетом 57:55.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Каждый из вас — это пример того, как можно достигнуть успехов в спорте, несмотря на все трудности. Ваша победа очень важна. Успехи команды вдохновляют людей с ограниченными возможностями здоровья на занятия спортом. Вы все большие молодцы. Мы вами очень гордимся! — сказал раис республики.

Рустам Минниханов вручил благодарности раиса Татарстана коллективу клуба, главному тренеру «Крыльев Барса» Сергею Чистову и тренеру Наталье Кулешовой. Затем команде передали сертификат на 3 млн рублей.

Раису Татарстана подарили фотографию с подписями игроков и баскетбольный мяч.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Сергей Чистов поблагодарил руководство республики и спонсора команды за неизменную поддержку спортсменов. «Без вас не было бы этих трофеев. Будем стараться приумножать наши победы», — сказал он.

Наталья Жирнова