Мишустин: порог уплаты НДС будет снижаться поэтапно

В 2026 году он планируется на уровне 20 млн рублей

Порог годовой выручки для уплаты НДС малым и средним бизнесом в России будет снижаться постепенно — до 20 млн рублей в 2026 году, 15 млн в 2027 году и 10 млн рублей в 2028 году. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на заседании правительства России.

— Будут смягчены условия применения НДС малым и средним бизнесом с поэтапным изменением порогов уплаты: с 2026 года, соответственно, при доходах в 20 млн рублей, с 2027 года — 15 млн, а с 2028 года — 10 млн, — сказал Мишустин.

При этом может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности, добавил он.

Ранее власти планировали снизить порог по годовой выручке для малых предприятий, при котором возникает обязанность уплачивать НДС, с нынешних 60 миллионов до 10 миллионов рублей с 2026 года. Такое решение было принято, чтобы не допустить распространения схем дробления.

Елизавета Пуншева