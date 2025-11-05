Анатолия Кашпировского госпитализировали в Москве после потери сознания в аэропорту

Фото: Взято с Википедии

Известный психотерапевт Анатолий Кашпировский, называющий себя экстрасенсом, был госпитализирован в Москве после того, как потерял сознание в одном из столичных аэропортов. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По информации издания, 86-летнему Кашпировскому стало плохо, когда он собирался вылететь в Стамбул со спутницей. Из Турции он планировал отправиться в Польшу, где проживал ранее.

Журналисты выяснили, что врачи подозревают у Кашпировского микроинсульт и проводят полное обследование.

Это уже второе сообщение о госпитализации Кашпировского за последний месяц. Ранее, 6 октября, также появлялась информация о его доставке в медучреждение, однако тогда директор экстрасенса опровергал эти данные.

Анастасия Фартыгина