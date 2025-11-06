РСА сообщает о рекордном всплеске популярности европротокола в октябре

В октябре впервые было выполнено более 32 тысяч фотофиксаций ДТП

В октябре 2025 года электронные сервисы оформления дорожно-транспортных происшествий по европротоколу продемонстрировали рекордную активность. Впервые было выполнено более 32 тыс. фотофиксаций ДТП, а количество извещений, составленных через мобильные приложения, превысило 6 тыс., сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

В октябре число фотофиксаций достигло 32,7 тыс., что на 10,9% больше, чем в сентябре. Общая статистика за 10 месяцев 2025 года демонстрирует 268 тыс. случаев использования фотофиксации, что почти в 1,5 раза выше показателя за аналогичный период 2024 года (179,6 тысячи).

Количество оформленных извещений о ДТП за октябрь увеличилось на 14,3% и составило 6,7 тыс. С начала 2025 года этот показатель вырос на 69% (почти в 1,7 раза), достигнув 53,9 тыс. извещений за январь — октябрь против 31,9 тыс. за те же месяцы прошлого года.

Президент РСА Евгений Уфимцев напомнил, что с 5 июля 2025 года действует закон о повышении лимита выплат по европротоколу. При оформлении ДТП без разногласий и с использованием фотофиксации через специальные мобильные приложения лимит выплаты по ОСАГО составляет 400 тыс. рублей. Если у участников ДТП имеются разногласия, но оформлена фотофиксация, лимит выплаты составляет 200 тыс. рублей.

Елизавета Пуншева