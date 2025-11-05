«Мега» меняет владельца за 300 млрд рублей

В состав проданной сети входят 14 торговых центров, расположенных в 12 регионах страны, в том числе в Казани

Фото: Максим Платонов

Газпромбанк завершил сделку по продаже сети торговых центров «Мега» управляющей компании «Велес менеджмент». По данным источника ТАСС, близкого к сделке, сумма составила 300 млрд рублей.

Напомним, что ранее Газпромбанк приобрел активы у шведской компании Ingka Centres, которая ранее управляла магазинами IKEA и торговыми центрами «Мега» в России. Та сделка была закрыта в сентябре 2023 года и оценивалась в 193 млрд рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

В состав проданной сети входят 14 торговых центров, расположенных в 12 регионах страны, в том числе в Казани. Также ТЦ представлены в Москве и Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Управлением активами занимается компания УК «Мега».

Напомним, что в казанской «Меге» на месте бывшего OBI появятся фитнес-центр, магазин мебели и детский развлекательный центр, а в апреле текущего года IKEA зарегистрировала новый товарный знак в России.

Наталья Жирнова