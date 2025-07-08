В казанской «Меге» на месте бывшего OBI появятся фитнес-центр, магазин мебели и детский развлекательный центр

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В казанском торговом центре «Мега», на площадях, ранее занимаемых магазином OBI, разместятся три новых арендатора, представляющих различные сегменты. Об этом «РБК-Татарстан» сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса.

Согласно информации, новые арендаторы призваны усилить детский развлекательный и спортивный кластеры, а также категорию товаров для дома. Открытие фитнес-центра одной из сетевых компаний планируется в конце текущего года, а магазин мебели и товаров для дома и детский развлекательный центр откроются позднее.

— Кроме того, в партнерстве с «Мегамаркетом», занимающим пространство, где ранее находилась IКЕА, «Мега» разрабатывает новую бизнес-модель, которая объединит преимущества онлайн— и офлайн-торговли, — добавили в пресс-службе ТРК.

В целом в торговых центрах «Мега» в 11 регионах присутствия в первом полугодии 2025 года было открыто более 80 магазинов международных и российских брендов, что на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая площадь новых пространств превысила 22 тысячи квадратных метров. Около 60% открывшихся магазинов составили российские бренды, а сегменты моды и общепита — около 36% и 21% соответственно.

Рената Валеева