УНИКС сегодня дебютирует в Winline Basket Cup против «Зенита» в Санкт-Петербурге

Казанцы лишились своего разыгрывающего Пэриса Ли, «Зенит» — Георгия Жбанова, Ненада Димитриевича и Андре Роберсона

Сегодня, 5 ноября, казанский УНИКС проведет свой дебютный матч в новом внутрисезонном турнире Winline Basket Cup. Соперником команды станет петербургский «Зенит», игра пройдет на выезде в Санкт-Петербурге.

Для УНИКСа этот поединок станет первым в рамках нового турнира. Перед началом матча болельщиков ожидает выступление популярного рэпера Saluki.

«Зенит», в свою очередь, уже успел заявить о себе в Winline Basket Cup. Месяц назад, 8 октября, команда Александра Секулича уверенно стартовала в турнире, разгромив в Екатеринбурге «Уралмаш» со счетом 92:63. Этот результат позволил «сине-бело-голубым» возглавить группу «Б».

Напомним, что, помимо «Зенита» и УНИКСа, в группе «Б» выступают боснийская «Игокеа» и екатеринбургский «Уралмаш». В группе «А» лидирует сербская «Мега», вчера одержавшая победу над «Локомотивом-Кубань» в овертайме. На втором месте расположился «Бетсити Парма», за которым следуют краснодарцы. ЦСКА, проведя один матч, находится на четвертой позиции.

Стоит отметить, что в рамках текущего сезона Единой лиги ВТБ команды уже встречались. 27 октября в Санкт-Петербурге «Зенит» уступил УНИКСу со счетом 77:104.

Обе команды подходят к матчу с кадровыми потерями. УНИКС накануне игры лишился своего разыгрывающего Пэриса Ли, который получил повреждение задней поверхности бедра. По прогнозам врачей, его восстановление займет 2-3 недели, после чего потребуется время для набора оптимальной формы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В составе «Зенита» также есть травмированные игроки: Георгий Жбанов получил повреждение 24 октября, а Ненад Димитриевич восстанавливается после перелома пальца. Андре Роберсон испытывает мышечно-фасцинальное повреждение.

Напомним, вчера УНИКС объявил о подписании контракта с Алексеем Шведом. Трудовое соглашение с 36-летним защитником рассчитано на два месяца.

Рената Валеева