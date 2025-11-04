УНИКС подписал экс-игрока НБА и чемпиона Евролиги Алексея Шведа

Контракт с 36-летним защитником рассчитан на два месяца

Казанский УНИКС объявил о подписании контракта с одним из самых известных российских баскетболистов последних десятилетий — Алексеем Шведом. Трудовое соглашение с 36-летним защитником, известным своим опытом игры в НБА, рассчитано на два месяца.

Алексей Швед, чемпион Евролиги и четырехкратный чемпион России, присоединился к казанской команде в качестве свободного агента. Ранее, 16 августа, он покинул петербургский «Зенит» по истечении срока контракта. Клуб из Санкт-Петербурга не стал продлевать соглашение с опытным игроком, несмотря на его желание остаться в команде.

Прошлый сезон в Единой лиге ВТБ Швед провел в составе «Зенита», где принял участие в 33 матчах, набирая в среднем 9,0 очка, делая 2,2 подбора и отдавая 5,1 результативной передачи. Ранее в его карьере были выступления за китайский клуб «Шаньси Лунгс», а также за российские команды «Химки» (2015—2021) и ЦСКА (2009—2012, 2021—2023). Алексей Швед является абсолютным рекордсменом Единой лиги ВТБ по количеству набранных очков и результативных передач.



Рената Валеева