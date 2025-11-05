В Кировском районе временно отключат водоснабжение

Отключение произойдет по 16 улицам, в том числе и на Восстания, Кулахметова, Окольной, Сабан и Серова

В связи с подключением дома на улице Луговой к централизованным сетям водоснабжения будет временно прекращена подача воды в ряде улиц Кировского района. Об этом сообщили в казанском «Водоканале».

Отключение запланировано на период с 9:00 11 ноября до 9:00 12 ноября 2025 года. Ограничения затронут улицы:

Повстанческая, 1а, 2/4, 3, 5, 4, 6, 8, 10,

Полевая, 24, 26, 28, 70, 72, 74, 79/3а,

Краснококшайская, 170, 172, 174, 176, 178,

Петрова, 2,

Фабричная, 4,

Фрунзе, 3/1, 9/3, 9/4, 9а корп.1, 9, 11, 13, 15/1,

Чкалова, 4/2, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 15, 15 корп.1,

Г.Баруди, 3, 3а, 5, 7, 8, 8 корп.2; 9, 10, 11, 13, 15, 16, 16 корп.2,3; 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 24/22, 25а, 25б, 25в,

Бакалейная, 10, 10 корп.3; 41, 44, 44а, 46, 46а, 48, 48а, 50, 50а, 52а,

Батыршина, 13, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 20б, 20б/1, 21, 21а, 22, 23, 23а, 24, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25а, 27, 28, 28/1, 28а, 28б, 28в, 28г, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 37, 37а, 38а, 38 корп.1,2; 39, 40 корп.1,2; 55, 55а, 59, 61,

Восстания, 87, 87а, 87а/1, 89, 91, 93, 93а, 99а, 101, 105, 107, 109, 111, 111 корп.1, 115, 115а, 115а/1, 115а/2, 117, 119, 119а, 119б, 121, 121а, 123, 123а, 123Б, 127, 129, 131,

Кулахметова, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 15а, 16, 16/1, 17 корп.1, 2, 3, 4; 17/1, 17/2, 17а, 18, 19, 19Б, 20, 21, 20/1, 20а, 22, 23, 23а, 25 корп.1,2,

Окольная, 11, 17, 17а, 17Б, 17в, 17г, 94, 94 корп.1,2; 94а, 94а корп.1,2; 96,

Сабан, 1, 1а, 1б, 1б корп.1, 1в, 2а, 2г, 3, 4, 5, 5б, 5в, 7, 7а, 7б, 19, 29,

Серова, 2, 2а, 2в, 2г, 4, 4а, 4а/1, 4а корп.1,3; 6, 6 корп.1, 2, 3; 8, 8а, 10, 12, 12а, 12б, 14, 22/24,

Ш.Усманова, 37, 37а.

Наталья Жирнова