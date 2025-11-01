УК «Әйбәт» оштрафовали за задержку включения тепла в домах Нижнекамска

Управляющая компания была уличена еще в нескольких нарушениях

Фото: Динар Фатыхов

В Нижнекамске управляющая компания «Әйбәт» получила штраф за несвоевременное восстановление отопления в жилых домах. Нарушения были выявлены в ходе проверки жилищной инспекции и городской прокуратуры, сообщает пресс-служба госжилинспекции.

Один из инцидентов произошел в доме №6 по улице Бызова, в котором после устранения порыва на трубопроводе 4 октября теплоснабжающая организация восстановила подачу тепла только через день из-за своего графика работы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Аналогичная ситуация сложилась в доме №11 по улице Менделеева. Несмотря на быстрое устранение порыва (за 4 часа), жилищники приступили к наладке системы отопления только утром 6 октября. Дополнительно установлено, что УК не обеспечивает передачу показаний счетчиков через мобильное приложение «Госуслуги.Дом», несмотря на наличие более 1 500 приборов учета воды и электроэнергии. Также в 34 домах, включая дома №9 по проспекту Шинников, №86 по проспекту Химиков и №21/10 по проспекту Вахитова, собственники лишены возможности провести заочное общее собрание из-за проблем с кадастровыми номерами в ГИС ЖКХ.

За нарушение правил предоставления коммунальных услуг УК оштрафована на 10 тыс. рублей по ч. 1 ст. 7.23 КоАП РФ.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете на отключение коммунальных услуг без решения суда.

Наталья Жирнова