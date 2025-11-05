Татарстан оказался на 43-м месте в рейтинге регионов по ипотечным платежам

В республике отношение ипотечного платежа и средней зарплаты составляет более 50%

Татарстан оказался на 43-м месте в рейтинге регионов по ипотечным платежам, который опубликовало РИА «Новости».

В республике отношение ипотечного платежа и средней зарплаты составляет более 56,6% при платеже 82,5 тыс. рублей в месяц. Средний размер ипотеки в Татарстане составляет 4,6 млн рублей.

По результатам исследования ипотечного рынка выяснилось, что самые комфортные платежи по ипотеке зафиксированы в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. Здесь отношение ипотечного платежа к средней зарплате составляет 23,5 и 28% соответственно. Замыкают рейтинг Калмыкия и Северная Осетия — Алания.

Напомним, что Татарстан лидирует в ПФО и занимает пятое место в России по вводу жилья.

Наталья Жирнова