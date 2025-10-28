Татарстан лидирует в ПФО и занимает пятое место в России по вводу жилья

Республика уступает по этому показателю только Московской области, Краснодарскому краю, Москве и Ленинградской области

Фото: Артем Дергунов

Татарстан занял первое место в ПФО и пятое место в России по объему введенного в эксплуатацию жилья за период с января по сентябрь 2025 года. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на брифинге в Кабмине.

За 9 месяцев в Татарстане введено в строй 2,98 млн квадратных метров жилья, что составляет 91,4% от годового плана. Республика уступает по этому показателю только Московской области, Краснодарскому краю, Москве и Ленинградской области.

Согласно планам, в 2025 году в Татарстане планируется ввести в эксплуатацию 3,26 млн кв. м жилья, в том числе 1,42 млн кв. м индивидуального жилищного строительства (ИЖС), 1,68 млн кв. м многоквартирных домов и 161,8 тыс. кв. м по программе социальной ипотеки.

Реальное время / realnoevremya.ru

На данный момент уже введено 2,99 млн кв. м жилья: 2,21 млн кв. м по ИЖС, 656,7 тыс. кв. м в многоквартирных домах и 125,3 тыс. кв. м по социальной ипотеке.

— Темпы строительства поддерживаются в том числе за счет роста числа выданных разрешений. На сегодня действует 596 разрешений на строительство многоквартирных домов общей площадью 5,62 млн кв. м. Это на 15% больше, чем в 2024 году. В стадии строительства находятся 544 многоквартирных дома площадью жилых помещений более 5,58 млн кв. м — это на 20% выше уровня прошлого года, — отметил Марат Айзатуллин.

Министр также напомнил, что в прошлом году в республике был введен рекордный объем жилья — 3,45 млн кв. м, что превысило план на 9,6%.

Напомним, что, согласно последнему анализу федерального портала «Мир квартир», Казань занимает пятое место в России по ценам на новостройки, где стоимость квадратного метра составляет 246 649 рублей.



Анастасия Фартыгина