Соцфонд выплатил более 145 млрд рублей пособий беременным

Эту сумму получили свыше 600 тыс. женщин в декрете

Фото: Реальное время

Соцфонд России с начала 2025 года обеспечил выплатами 603 тысячи женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам, сообщает пресс-служба фонда. Общая сумма выплат превысила 145 млрд рублей.

Размер пособия рассчитывается на основе среднего заработка женщины за два года, предшествующих году начала декретного отпуска. Такая же выплата предоставляется при усыновлении ребенка в возрасте до трех месяцев.

В следующем году максимальный размер пособия при стандартном отпуске длительностью 140 дней составит 955,8 тыс. рублей. Ранее сообщалось, что с начала сентября почти 750 беременных студенток получили повышенное пособие по новым изменениям в законодательстве с 1 сентября.



Наталья Жирнова