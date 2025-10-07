С начала сентября почти 750 беременных студенток получили повышенное пособие

Средний размер пособия по России составляет 90,2 тыс. рублей

С начала сентября почти 750 беременных студенток получили пособие по беременности и родам через Соцфонд России. Об этом сообщил председатель СФР Сергей Чирков, пишет ТАСС.

Повышение пособия стало возможным благодаря изменениям в законодательстве, вступившим в силу 1 сентября. Теперь размер выплаты для беременных студенток приравнен к региональному прожиточному минимуму, независимо от факта получения стипендии. Средний размер пособия по России составляет 90,2 тыс. рублей. До этого при размере стипендии на уровне 3,5 тыс. рублей пособие составляло около 16 тыс. рублей.

— Прошло чуть больше месяца, уже 746 беременных студенток получили пособие. В следующем году мы прогнозируем, что у нас порядка 13,5 тыс. обратятся к нам. Это полномочия, связанные с публичными обязательствами, если будет больше студенток беременных, чем заложено в планах, то всем будут выплачены все пособия, — подчеркнул Чирков.

Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru

Глава СФР также сообщил, что в 2026 году количество регионов, участвующих в пилотном проекте по реабилитации детей с инвалидностью, увеличится до 22. На эти цели выделено около 2 млрд рублей.

Рената Валеева