С 1 сентября пособие для беременных студенток в России увеличится до 100% регионального прожиточного минимума

Ранее пособие для беременных студенток рассчитывалось на основе стипендии и составляло от 9 333 до 23 333 рублей за 140 дней больничного

С 1 сентября пособие для беременных студенток в России увеличится до 100% регионального прожиточного минимума. Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон, который уже опубликован на официальном сайте правовых актов.

Ранее пособие для беременных студенток рассчитывалось на основе стипендии и составляло от 9 333 до 23 333 рублей за 140 дней больничного. Теперь средний размер пособия составит 90 202 рубля, что значительно повысит финансовую поддержку будущих мам.

Новый закон будет действовать для студенток, обучающихся на очной форме в профессиональных и высших учебных заведениях, а также в организациях дополнительного профессионального образования и научных учреждениях.

Кроме того, Соцфонд России получит полномочия по назначению и выплате пособия, финансирование будет осуществляться из федерального бюджета.

Напомним, что власти Татарстана рассматривают возможность предоставления единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей беременным студенткам очной формы обучения.



Анастасия Фартыгина