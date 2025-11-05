В Казани объявлен конкурс на пост главы комитета по делам детей и молодежи
Ранее этот пост занимала Алия Загидуллина
Мэрия Казани объявила о начале конкурсного отбора на должность председателя комитета по делам детей и молодежи. Прием заявок от кандидатов продлится до 12 ноября.
Претенденты должны представить заполненную анкету и разработать презентацию с концепцией развития молодежной политики города. В его обязанности войдет взаимодействие со студенческими организациями, общественными движениями и волонтерскими объединениями.
— Будущий председатель комитета по делам детей и молодежи станет голосом молодых казанцев, драйвером перемен и новых проектов, — заявили в комитете.
Известно, что особое внимание в работе нового руководителя будет уделено реализации программ патриотического воспитания молодежи. Напомним, что ранее этот пост занимала Алия Загидуллина, которая назначена новым начальником управления культуры исполкома Казани.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».