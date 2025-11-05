Новости общества

В Казани объявлен конкурс на пост главы комитета по делам детей и молодежи

09:38, 05.11.2025

Ранее этот пост занимала Алия Загидуллина

Фото: Мария Зверева

Мэрия Казани объявила о начале конкурсного отбора на должность председателя комитета по делам детей и молодежи. Прием заявок от кандидатов продлится до 12 ноября.

Претенденты должны представить заполненную анкету и разработать презентацию с концепцией развития молодежной политики города. В его обязанности войдет взаимодействие со студенческими организациями, общественными движениями и волонтерскими объединениями.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Будущий председатель комитета по делам детей и молодежи станет голосом молодых казанцев, драйвером перемен и новых проектов, — заявили в комитете.

Известно, что особое внимание в работе нового руководителя будет уделено реализации программ патриотического воспитания молодежи. Напомним, что ранее этот пост занимала Алия Загидуллина, которая назначена новым начальником управления культуры исполкома Казани.

Наталья Жирнова

