Новым начальником управления культуры исполкома Казани стала Алия Загидуллина
Ранее она возглавляла комитет по делам детей и молодежи
Алия Загидуллина возглавила управление культуры исполкома Казани. Ее на оперативном совещании в новом качестве представил мэр города Ильсур Метшин.
В 2022 году Загидуллину назначили начальником комитета по делам детей и молодежи. До этого она занимала должность замруководителя управления культуры.
— Более подготовленного кадра представить себе сложно, — отметил Метшин.
