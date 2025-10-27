Новости общества

Новым начальником управления культуры исполкома Казани стала Алия Загидуллина

12:59, 27.10.2025

Ранее она возглавляла комитет по делам детей и молодежи

Новым начальником управления культуры исполкома Казани стала Алия Загидуллина
Фото: взято с сайта kzn.ru

Алия Загидуллина возглавила управление культуры исполкома Казани. Ее на оперативном совещании в новом качестве представил мэр города Ильсур Метшин.

В 2022 году Загидуллину назначили начальником комитета по делам детей и молодежи. До этого она занимала должность замруководителя управления культуры.

— Более подготовленного кадра представить себе сложно, — отметил Метшин.

Елизавета Пуншева

