Виталий Королев назначен врио губернатора Тверской области

Владимир Путин провел встречу с замруководителя ФАС накануне

Президент России Владимир Путин предложил замруководителя ФАС Виталию Королеву возглавить Тверскую область на встрече, которая прошла накануне поздно вечером, сообщает Кремль.

— Но я хотел бы предложить Вам попробовать свои силы на региональном поприще и возглавить Тверскую область. Это один из заметных, очень важных регионов, один из центральных регионов — непростой, с вопросами, которые требуют дополнительного внимания или решения, — заявил Владимир Путин в разговоре с Королевым.

Утром 5 ноября был опубликован указ президента о назначении Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. В конце сентября президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора региона Рудени, назначенного новым полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.

Наталья Жирнова