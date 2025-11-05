Новости общества

18:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Виталий Королев назначен врио губернатора Тверской области

09:09, 05.11.2025

Владимир Путин провел встречу с замруководителя ФАС накануне

Виталий Королев назначен врио губернатора Тверской области
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил замруководителя ФАС Виталию Королеву возглавить Тверскую область на встрече, которая прошла накануне поздно вечером, сообщает Кремль.

— Но я хотел бы предложить Вам попробовать свои силы на региональном поприще и возглавить Тверскую область. Это один из заметных, очень важных регионов, один из центральных регионов — непростой, с вопросами, которые требуют дополнительного внимания или решения, — заявил Владимир Путин в разговоре с Королевым.

Утром 5 ноября был опубликован указ президента о назначении Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. В конце сентября президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора региона Рудени, назначенного новым полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также