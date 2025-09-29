Новости общества

18:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Игорь Руденя стал полпредом в Северо-Западном федеральном округе

13:18, 29.09.2025

Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин

Игорь Руденя стал полпредом в Северо-Западном федеральном округе
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Игоря Руденя стал полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте главы государства.

— В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Руденю Игоря Михайловича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, — сказано в указе.

Северо-Западный федеральный округ включает в себя 11 субъектов Российской Федерации, среди которых Санкт-Петербург, Ленинградская область, республики Карелия и Коми, а также другие регионы северо-западного региона России.

Ранее раис Татарстана назначил полпредом в Госсовете Татарстана Александра Терентьева.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также