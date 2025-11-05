Путин наградил разработчиков «Посейдона» и «Буревестника»

По словам президента России, результаты работы разработчиков этих систем имеют значение не только для обеспечения стратегической безопасности страны

Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле подчеркнул историческую значимость разработок крылатых ракет «Буревестник» и беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» для страны в XXI веке. Разработчики аппаратов были награждены президентом накануне вечером.

По словам Путина, результаты работы разработчиков этих систем имеют важное значение не только для обеспечения стратегической безопасности России, но и для всего народа на десятилетия вперед. Президент уделил внимание взаимосвязи проектов «Буревестник» и «Посейдон». Он отметил, что технологические решения и инновации, применяемые в обеих системах, дополняют друг друга и обладают уникальными характеристиками.

— В «Буревестнике» и «Посейдоне» используются только отечественные материалы. Благодаря широкой кооперации — а это, подчеркну еще раз, тысячи и тысячи людей, специалистов — создана настоящая сокровищница новых материалов, технологий, беспилотных, программных и цифровых решений, элементов компонентной базы. Их применение позволит нам добиться прорывов не только в оборонно-промышленном комплексе, но и во многих гражданских отраслях при реализации целого ряда приоритетных национальных проектов и программ, — заявил в своей речи Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что ядерный реактор ракеты «Буревестник» запускается за считанные секунды.

Наталья Жирнова