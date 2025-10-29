Путин: ядерный реактор ракеты «Буревестник» запускается за считаные секунды

По словам Путина, разработка отличается не только компактностью, но и поразительной скоростью активации

Президент России Владимир Путин раскрыл новые детали о ядерном реакторе, установленном в крылатой ракете «Буревестник», подчеркнув его уникальную способность к сверхбыстрому запуску. Соответствующее заявление глава государства сделал во время посещения военного госпиталя имени П.В. Мандрыка.

— Самое главное в том, что если обычный реактор запускается в течение часов и дней, недель, то этот ядерный реактор запускается в течение минут и секунд, — отметил президент.

Глава государства также указал на впечатляющие габариты установки относительно ее мощности.

— Эта небольшая ядерная двигательная установка, она при сопоставимой мощности, скажем, с атомным реактором атомной подводной лодки, в тысячу раз меньше, — добавил Путин.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал завершение испытаний российской крылатой ракеты «Буревестник», заявив: «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними».

