Путин заявил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой

В ходе испытаний ракета преодолела 14 тыс. км

Фото: скриншот видео kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил о завершении решающих испытаний крылатой ракеты «Буревестник» глобальной дальности с ядерной энергетической установкой, не имеющей аналогов в мире. Об этом он сообщил в ходе посещения пункта управления объединенной группировкой войск.

— Я помню прекрасно, что, когда мы заявили, что у нас разрабатывается такое оружие, даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что эта цель хорошая и достойная, но в исторической, ближайшей перспективе нереализуемая, — отметил Владимир Путин.

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов сообщил, что 21 октября российские военные провели успешное испытание «Буревестника», в ходе которого ракета преодолела 14 тыс. км.

Владимир Путин поручил определить класс «Буревестника» и возможные способы применения ракеты, а также начать подготовку инфраструктуры для ее размещения.

Президент также подчеркнул, что отечественные ядерные силы полностью обеспечивают безопасность страны и Союзного государства. Он добавил, что прошедшая на этой неделе тренировка стратегических наступательных сил подтвердила надежность ядерного щита России. При этом Путин отметил, что для постановки оружия на боевое дежурство еще предстоит проделать большую работу.

Анастасия Фартыгина