ДЭК планирует признать ПСО «Казань» банкротом

08:29, 05.11.2025

Эта мера является ответом на многомиллионные долги строительной компании, чье банкротство добивались уже несколько компаний

Фото: скриншот аккаунта компании "Грузоподъем" Вконтакте

Строительная компания ООО ПСО «Казань», выступающая генеральным подрядчиком строительства второй очереди космодрома Восточный, накопила долг перед «Дальневосточной энергетической компанией» (ДЭК) в размере более 51 млн рублей. Об этом сообщают РИА «Новости».

В результате задолженности энергокомпания была вынуждена отключить электроснабжение на объектах строительной компании, в том числе и для стартового комплекса «Ангара». Ежемесячное потребление энергии объектами подрядчика оценивается в 4 млн рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как сообщается, ранее ДЭК шла на уступки строителям. В марте 2025 года, после гарантий от ПСО «Казань», отключения были отменены, хотя долг насчитывал 24 млн рублей. В начале октября компания получила новые обещания о погашении 23,1 млн рублей до 20 октября, однако обязательства не были выполнены.

— Кроме ограничительных санкций, введенных на объекты должника, ДЭК планирует обратиться в суд с заявлением о признании ООО «ПСО «Казань» несостоятельным (банкротом), — говорится в сообщении компании.

Конкурсник СК «Татдорстрой» также добивается банкротства «ПСО Казань». Известно, что банкротства ПСО «Казань» уже хотели ООО «СамРЭК-Эксплуатация», ООО «Стандарт-ойл», ООО «ОСК «Ресурс» и частные охранные предприятия «Добрыня-патруль» и «Энигма».

Наталья Жирнова

Бизнес Татарстан

