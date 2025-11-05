ДЭК планирует признать ПСО «Казань» банкротом

Эта мера является ответом на многомиллионные долги строительной компании, чье банкротство добивались уже несколько компаний

Строительная компания ООО ПСО «Казань», выступающая генеральным подрядчиком строительства второй очереди космодрома Восточный, накопила долг перед «Дальневосточной энергетической компанией» (ДЭК) в размере более 51 млн рублей. Об этом сообщают РИА «Новости».

В результате задолженности энергокомпания была вынуждена отключить электроснабжение на объектах строительной компании, в том числе и для стартового комплекса «Ангара». Ежемесячное потребление энергии объектами подрядчика оценивается в 4 млн рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как сообщается, ранее ДЭК шла на уступки строителям. В марте 2025 года, после гарантий от ПСО «Казань», отключения были отменены, хотя долг насчитывал 24 млн рублей. В начале октября компания получила новые обещания о погашении 23,1 млн рублей до 20 октября, однако обязательства не были выполнены.

— Кроме ограничительных санкций, введенных на объекты должника, ДЭК планирует обратиться в суд с заявлением о признании ООО «ПСО «Казань» несостоятельным (банкротом), — говорится в сообщении компании.

Конкурсник СК «Татдорстрой» также добивается банкротства «ПСО Казань». Известно, что банкротства ПСО «Казань» уже хотели ООО «СамРЭК-Эксплуатация», ООО «Стандарт-ойл», ООО «ОСК «Ресурс» и частные охранные предприятия «Добрыня-патруль» и «Энигма».

Наталья Жирнова