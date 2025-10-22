Конкурсник СК «Татдорстрой» добивается банкротства «ПСО Казань»

Обе компании принадлежат заслуженному строителю республики Равилю Зиганшину

Фото: Роман Хасаев

ПСО задолжало «Татдорстрою» полмиллиарда рублей

Конкурсный управляющий СК «Татдорстрой» на этой неделе заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве одного из крупнейших застройщиков Татарстана, участвующего в стройке космодрома Восточный — ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Это следует из данных портала Федресурс. Поводом послужила задолженность ПСО перед «Татдорстроем».

Зиганшину принадлежат обе компании, но СК «Татдорстрой» еще в 2019 году признали банкротом. Конкурсник должника Александр Леонов сейчас добивается от второй компании строителя выплаты долга в размере 475 млн рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В августе 2017 года ПСО «Казань» заняло эти деньги у «Татдорстроя». Производственно-строительное объединение выплатило кредитору лишь 62 млн рублей. В июле 2023 года конкурсник банкрота потребовал от ПСО вернуть почти 413 млн рублей и 2,9 млн в виде процентов, не получив деньги, обратился в суд.

По итогам двухлетнего спора Арбитражный суд Татарстана в мае этого года принял решение о взыскании долга с ПСО «Казань» в пользу «Татдорстроя».

Банкротства ПСО добивается еще несколько компаний

«Татдорстрой» — не единственный, кто хочет обанкротить ПСО «Казань». На прошлой неделе стало известно, что такое же заявление собирается подать особая экономическая зона «Иннополис». Причиной также стали долги компании перед ОЭЗ, подтвержденные Арбитражным судом Татарстана и Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом.

Всего «Иннополис» выиграл 11 судов, все в 2021 году. В большинстве случаев особая экономическая зона требовала вернуть неотработанный аванс, который выдавала за строительство объектов. Причем сумма требований частично была снижена. Выделяются иски из-за недостройки второго технопарка (1,1 млрд рублей) и некачественно построенных очистных сооружений (490,7 млн). Суммарно, как подсчитало «Реальное время», ПСО «Казань» должно «Иннополису» 2,2 млрд рублей.

Банкротства ПСО «Казань» уже добивались ООО «СамРЭК-Эксплуатация», ООО «Стандарт-ойл», ООО «ОСК «Ресурс» и частные охранные предприятия «Добрыня-патруль» и «Энигма». Во всех случаях ответчик шел с истцами на мировую.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Но наибольшие долги у застройщика были перед бюджетом. В июле этого года гендиректор ПСО «Казань» Равиль Зиганшин полностью погасил задолженность по налогам, превышающую 6,1 млрд рублей.

По версии следствия, в период с 2013 по 2018 год руководитель компании путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 20 контрагентами уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на общую сумму более 6,1 млрд рублей. В ходе расследования следователи добились полного погашения долгов. Более того, руководство предприятия добровольно возместило задолженность по налогам за 2019—2020 годы на сумму более 134 млн рублей.

В связи с полным погашением задолженности перед бюджетом уголовное преследование в отношении руководства ООО ПСО «Казань» было прекращено.

Елизавета Пуншева