Камчатский вулкан выбросил столб пепла на высоту 2,4 километра

Текущая активность вулкана представляет опасность для местных авиаперевозок

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 2,4 километра над уровнем моря. Это событие привело к установлению оранжевого цветового кода опасности для авиации. Об этом сообщила группа реагирования на вулканические извержения Камчатки (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

По данным службы, эксплозии произошли в 09:20 по камчатскому времени (00:20 мск). Шлейф пепла протянулся на 80 километров в восточно-юго-восточном направлении от вулкана.

В KVERT предупредили, что текущая активность вулкана представляет опасность для местных авиаперевозок. Вулкан Крашенинникова расположен в Восточном вулканическом поясе Камчатки, примерно в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Помимо этого, у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2.



Анастасия Фартыгина