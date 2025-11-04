Новости общества

Камчатский вулкан выбросил столб пепла на высоту 2,4 километра

11:56, 04.11.2025

Текущая активность вулкана представляет опасность для местных авиаперевозок

Фото: скриншот из видео с телеканала НТВ

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 2,4 километра над уровнем моря. Это событие привело к установлению оранжевого цветового кода опасности для авиации. Об этом сообщила группа реагирования на вулканические извержения Камчатки (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

  • По данным службы, эксплозии произошли в 09:20 по камчатскому времени (00:20 мск). Шлейф пепла протянулся на 80 километров в восточно-юго-восточном направлении от вулкана.

В KVERT предупредили, что текущая активность вулкана представляет опасность для местных авиаперевозок. Вулкан Крашенинникова расположен в Восточном вулканическом поясе Камчатки, примерно в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Помимо этого, у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2.

Анастасия Фартыгина

Общество

