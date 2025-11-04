У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2

Фото: Маргарита Головатенко

У юго‑восточного побережья Камчатки в ночь на 4 ноября 2025 года зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2, сообщили в Камчатском филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН. Подземные толчки, по инструментальным данным, ощущались в населенных пунктах региона силой до 3 баллов.

Ключевые данные по подземному толчку:

время по UTC: 03:45:08 (местное время — 15:45, мск — 06:45);

координаты эпицентра: 53.1350° с. ш., 160.5672° в. д.;

расстояние до Петропавловска‑Камчатского: ~168 км;

глубина очага: 50,4 км.

угроза цунами не объявлялась.

Служба отмечает, что на Камчатке сохраняется экстремально высокая сейсмичность после сильного землетрясения магнитудой 8,8 30 июля 2025 года и последовавших мощных афтершоков, в том числе 13 сентября (Ml 6,3) и 19 сентября (Ml 7,8).

Решением главы региона в крае введен режим чрезвычайной ситуации природного характера; сейсмические службы продолжают мониторинг и обследование пострадавших районов.

Анастасия Фартыгина