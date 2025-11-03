Премьер КНР Ли Цян заявил о готовности углублять сотрудничество с Россией

По мнению политика, это необходимо для более эффективной защиты интересов обеих стран

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Премьер Госсовета Китая Ли Цян заявил о готовности углублять взаимодействие с Россией для более эффективной защиты интересов обеих стран, в том числе в сфере безопасности, сообщают РИА «Новости».

Данное заявление прозвучало в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в формате узкого состава.

— Китайская сторона готова с российскими коллегами в духе важных договоренностей наших лидеров укреплять стратегический диалог, укреплять взаимодействие во всех областях, чтобы эффективнее защищать наши интересы в области развития и безопасности. Я готов с вами обменяться мнениям по вопросам, которые представляют общие интересы, — сказал Ли Цян в ходе встречи.

Ранее сообщалось, что Татарстан отгрузил Китаю 1,6 тыс. тонн льна. Ранее республика направила в КНР партию, в два раза превышающую значения ноябрьской поставки.

Наталья Жирнова