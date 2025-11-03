В России предложили создать специальный детский режим для сим-карт
Ранее был принят закон, по которому операторы обязаны ограничивать связь по номерам, вышедшим из лимита 20 штук на человека
Зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин выступил с инициативой разработки и внедрения специального детского режима для сим-карт, сообщает ТАСС. По его мнению, это поможет эффективно защитить несовершеннолетних от действий мошенников и различных киберрисков.
Согласно инициативе, специальный детский режим будет работать по принципу ограниченного доступа и белых списков сервисов. Телефон ребенка сможет взаимодействовать только с проверенными контактами и сайтами, а при поступлении подозрительных звонков родители будут автоматически получать уведомления.
Шейкин также отметил важность использования существующих функций защиты, включая детский режим в телефонах. Эта функция позволяет ограничивать установку приложений и фильтровать звонки и сообщения.
С 1 ноября 2025 года в России действуют новые положения федерального закона, принятые 8 августа 2024 года, при которых в случае превышения лимита мобильные операторы не смогут продолжать обслуживание дополнительных номеров. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».