В России предложили создать специальный детский режим для сим-карт

Ранее был принят закон, по которому операторы обязаны ограничивать связь по номерам, вышедшим из лимита 20 штук на человека

Фото: Артем Дергунов

Зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин выступил с инициативой разработки и внедрения специального детского режима для сим-карт, сообщает ТАСС. По его мнению, это поможет эффективно защитить несовершеннолетних от действий мошенников и различных киберрисков.



Согласно инициативе, специальный детский режим будет работать по принципу ограниченного доступа и белых списков сервисов. Телефон ребенка сможет взаимодействовать только с проверенными контактами и сайтами, а при поступлении подозрительных звонков родители будут автоматически получать уведомления.

Реальное время / realnoevremya.ru

Шейкин также отметил важность использования существующих функций защиты, включая детский режим в телефонах. Эта функция позволяет ограничивать установку приложений и фильтровать звонки и сообщения.

С 1 ноября 2025 года в России действуют новые положения федерального закона, принятые 8 августа 2024 года, при которых в случае превышения лимита мобильные операторы не смогут продолжать обслуживание дополнительных номеров. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова