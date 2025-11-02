Ушел из жизни бывший главный редактор «Известий» Иван Лаптев

Он занимал этот пост с 1984 по 1990 год

Сегодня утром на 92-м году жизни скончался Иван Лаптев — журналист и общественный деятель, занимавший пост главного редактора газеты «Известия» с 1984 по 1990 год. О его смерти, произошедшей в больнице, сообщила супруга Татьяна Лаптева.

Иван Дмитриевич, уроженец деревни Сладкое Омской области, начал свою журналистскую карьеру в 1964 году. В разные годы он работал в газете «Советская Россия», журнале «Коммунист», а также занимал должность заместителя главного редактора газеты «Правда».

Помимо значимой работы в прессе, Лаптев занимал государственные должности. С 1990 по 1991 год он был председателем Совета Союза Верховного Совета СССР. Именно под его председательством Президиум Верховного Совета 21 августа 1991 года принял историческое постановление, объявившее незаконным отстранение Михаила Горбачева от обязанностей президента СССР и передачу их вице-президенту страны. С 1995 по 1999 год он также возглавлял Государственный комитет РФ по печати.

Иван Лаптев имел докторскую степень по философии и был удостоен множества государственных наград, среди которых орден Октябрьской Революции и орден Трудового Красного Знамени. В 1999 году ему была выражена благодарность Президента РФ за многолетнюю плодотворную деятельность в средствах массовой информации.

Рената Валеева