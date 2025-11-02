«Дочка» «Лукойла» в Финляндии перешла на наличный расчет из-за санкций

Владельцы АЗС отмечают, что в сложившихся условиях это единственный способ получить выручку и покрыть свои текущие расходы

Фото: Мария Зверева

Финская сеть заправочных станций Teboil, являющаяся дочерним предприятием «Лукойла», столкнулась с проблемами при обработке безналичных платежей на территории Финляндии. Причиной стали международные санкции, сообщает телеканал Yle.

Проблемы у Teboil начались после того, как 22 октября Минфин США включил компанию «Лукойл» и все ее дочерние предприятия в санкционный список. Это решение привело к сбою в работе систем обработки безналичных платежей, вынудив многие заправочные станции перейти на расчеты исключительно наличными.

В качестве примера приводится АЗС Teboil в Иматре, городе, расположенном у границы с Россией, где уже неделю клиенты могут оплатить топливо и услуги только банкнотами и монетами. Владельцы станций отмечают, что в сложившихся условиях это единственный способ получить выручку и покрыть свои текущие расходы.

Представитель Teboil в Финляндии в интервью газете Helsingin Sanomat сообщил, что компания обратилась за поддержкой к финским властям, выражая надежду на содействие правительства в решении возникших трудностей с платежами.

Владимир Васильев / realnoevremya.ru

Teboil — это финская нефтяная компания, работающая с 1934 года. «Лукойл» владеет ею с 2005 года. Сеть Teboil насчитывает около 500 заправочных станций по всей Финляндии, предлагая не только топливо, но и услуги техобслуживания, а также располагая кафе и магазинами на своей территории.

Следует отметить, что в конце октября, помимо «Лукойла», под международные санкции попали и другие крупные российские компании, включая «Роснефть» с ее 34 дочерними структурами. В тот же день Европейский союз опубликовал 19-й по счету пакет санкций, в который были включены АвтоВАЗ и ПАО «Соллерс», а также сборочное предприятие «Соллерс Алабуга» в Татарстане и специализирующееся на коммерческом транспорте «Соллерс Карго».

Рената Валеева