Мощнейшая солнечная вспышка класса X10 зафиксирована на обратной стороне Солнца

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

В ночь на 22 октября на обратной стороне Солнца была зафиксирована мощнейшая вспышка с выбросом плазмы. По предварительным данным, событие может относиться к классу X10 — самому высокому уровню солнечной активности. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

— Честно говоря, даже страшно оценивать (сколько это было в X-баллах, — прим. ред.). Очень похоже на X10, — говорится в сообщении Лаборатории.

Вспышки класса X10 считаются самыми мощными и могут классифицироваться как сверхмощные. Такие явления способны оказывать значительное влияние на жизнь на Земле, вызывая геомагнитные бури, нарушения в работе спутников и систем связи.

Уточняется, что вспышка произошла на обратной стороне Солнца, то есть она не была видна с Земли напрямую.

Рената Валеева