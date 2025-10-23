Мощнейшая солнечная вспышка класса X10 зафиксирована на обратной стороне Солнца
Вспышки класса X10 считаются самыми мощными и могут классифицироваться как сверхмощные
В ночь на 22 октября на обратной стороне Солнца была зафиксирована мощнейшая вспышка с выбросом плазмы. По предварительным данным, событие может относиться к классу X10 — самому высокому уровню солнечной активности. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
— Честно говоря, даже страшно оценивать (сколько это было в X-баллах, — прим. ред.). Очень похоже на X10, — говорится в сообщении Лаборатории.
Вспышки класса X10 считаются самыми мощными и могут классифицироваться как сверхмощные. Такие явления способны оказывать значительное влияние на жизнь на Земле, вызывая геомагнитные бури, нарушения в работе спутников и систем связи.
Уточняется, что вспышка произошла на обратной стороне Солнца, то есть она не была видна с Земли напрямую.
