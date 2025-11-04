Аренда квартиры около вуза в Казани обойдется студентам в среднем в 37 тыс. рублей

Среди однокомнатных квартир самые высокие арендные ставки зафиксированы в районах КАИ, КГЭУ и КФУ

Фото: Динар Фатыхов

Стоимость долгосрочной аренды жилья вблизи крупнейших вузов Казани составила в среднем около 35—37 тыс. рублей в месяц. Такие данные по итогам анализа предложений за июль — сентябрь 2025 года представила «Авито Недвижимость».

Согласно исследованию, средняя стоимость аренды студий для студентов вблизи учебных заведений Казани составляет 35 тыс. рублей, а однокомнатных квартир — 37,2 тыс. рублей. При этом разброс цен значителен: студии сдаются от 20 тыс. до 55 тыс. рублей, а однокомнатные квартиры — от 18 тыс. до 52 тыс. рублей, в зависимости от состояния жилья и местоположения.

Самые дорогие и бюджетные районы:

Самые дорогие студии предлагаются вблизи Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева (КАИ) в районе улицы Карла Маркса и Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова (КИУ) у Московской улицы.

Наиболее бюджетные студии можно найти вблизи Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ) в районе Красносельской улицы, Казанского федерального университета (КФУ) и Кремлевской улицы, а также Казанской государственной медицинской академии на улице Муштари.

Среди однокомнатных квартир самые высокие арендные ставки зафиксированы в районах КАИ, КГЭУ и КФУ. При этом, как отмечают эксперты, в этих же районах можно найти и более бюджетные варианты.

Анастасия Фартыгина